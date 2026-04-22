Бывшую главу Кемеровского района Кузбасса отпустили из СИЗО под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшей главе Кемеровского района Кемеровской области Марине Коляденко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов региона.

Суд изменил меру пресечения бывшей главе Кемеровского района Кемеровской области Марине Коляденко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов региона.

Марину Коляденко арестовали в мае 2025 года. По версии следствия, в марте 2023 года госпожа Коляденко вступила в преступный сговор со своим первым заместителем Татьяной Коноваловой. С их помощью заключили 35 контрактов на покупку квартир путем инвестирования в строительство. Было перечислено почти 90% аванса на сумму 294 млн руб., но условия контракта не выполнили. Ущерб бюджету региона оценили в 28 млн руб.

По делу также задержаны замдиректора по экономике и финансам Павел Стариков и замдиректора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба. «Кемеровский ДСК» был поставщиком для компании «Биосфера», с которой и были заключены контракты.