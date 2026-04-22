Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области задержали еще 10 фанатов из экстремистской группировки

Деятельность неформального объединения футбольных фанатов локализуют в Самарской области.

Источник: ФСБ Самарской области

Еще 10 участников запрещенного неформального объединения футбольных фанатов задержали в Самарской области, об этом сообщили в региональном ФСБ. Ведомство вместе с СК с 2025 года проводит мероприятия, чтобы локализовать деятельность движения, которое еще в 2017 году признали экстремистским.

«Придерживающиеся радикальной идеологии участники объединения занимались пропагандой экстремистской символики, принимали участие в массовых драках, ради развлечения избивали случайных прохожих», — прокомментировала пресс-служба ФСБ Самарской области.

Кроме того, фанаты из группировки занимались отбором и вербовкой новых участников группировки. Осенью 2025 года были задержаны лидеры экстремистского движения, ФСБ показало кадры их задержания. На пятерых человек уже завели уголовное дело. 10 задержанным избрали меру пресечения, следствие и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.