В Ростове женщина пыталась пронести оружие на суд

Под видом канцелярской принадлежности скрывался острый клинок.

В Ростове женщина пыталась пронести оружие на суд. Сотрудникам службы судебной охраны удалось нейтрализовать потенциальную угрозу в здании Советского районного суда Ростова. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, при досмотре вещей у одной из посетительниц был выявлен запрещённый предмет.

В ходе стандартной проверки ручной клади приставы обратили внимание на металлическую шариковую ручку. При более тщательном изучении выяснилось, что под видом канцелярской принадлежности скрывался острый клинок: лезвие было искусно спрятано внутри корпуса под съёмным колпачком.

По факту нарушения правил поведения в судебных учреждениях в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ.