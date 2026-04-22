В Ростове женщина пыталась пронести оружие на суд. Сотрудникам службы судебной охраны удалось нейтрализовать потенциальную угрозу в здании Советского районного суда Ростова. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, при досмотре вещей у одной из посетительниц был выявлен запрещённый предмет.
В ходе стандартной проверки ручной клади приставы обратили внимание на металлическую шариковую ручку. При более тщательном изучении выяснилось, что под видом канцелярской принадлежности скрывался острый клинок: лезвие было искусно спрятано внутри корпуса под съёмным колпачком.
По факту нарушения правил поведения в судебных учреждениях в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ.