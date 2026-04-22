При пожаре в частном доме в Тетюшах погиб 50-летний мужчина

МЧС напоминает о мерах предосторожности. Специалисты советуют отказаться от курения в помещении, особенно в состоянии усталости или после алкоголя. Никогда не курите в постели. Убедитесь, что сигареты полностью потушены, используйте глубокие пепельницы. Не оставляйте зажженные сигареты без присмотра. Установите дома автономные дымовые извещатели. Эти устройства предупредят о пожаре на ранней стадии. Заранее продумайте план эвакуации и обсудите его с семьей.