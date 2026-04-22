Подрядчик заплатит 2,3 миллиона за срыв ремонта детсада в Усть-Удинском районе

Прокуратура Иркутской области через суд взыскала крупную сумму с нерадивого подрядчика. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, компания сорвала сроки капитального ремонта Ново-Удинского детского сада.
— Строители сильно отставали от утвержденного графика. Заказчику пришлось в одностороннем порядке расторгнуть контракт и заключить новое соглашение с участником, занявшим второе место на торгах. Из-за такой замены муниципальный бюджет потерял 2,3 миллиона рублей, — рассказали правоохранители.
Арбитражный суд постановил взыскать деньги с первоначального подрядчика. Прокуратура проследит за исполнением решения.