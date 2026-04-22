Омич получил переломы рёбер из-за диджея, перепутавшего песню

Однако из-за ошибки диджея, который перепутал композицию, возник конфликт. Ситуация ухудшилась, когда вмешался охранник кафе. Не сумев урегулировать спор мирным путём, он применил физическую силу и нанёс несколько ударов пострадавшему. Скорая помощь была вызвана на следующий день из дома. Подозреваемый — 20-летний омич, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.