Омич получил переломы рёбер из-за диджея, перепутавшего песню

Из-за ошибки возник конфликт, в который вмешался охранник и нанёс травмы гостю заведения.

Источник: УМВД России по Омской области

В среду, 22 апреля, в 10:30 в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 53-летнего мужчины с тяжёлыми телесными повреждениями. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую травму грудной клетки, множественные переломы рёбер, ушиб лёгкого и пневмоторакс. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Предварительное расследование установило, что накануне вечером мужчина отдыхал с другом в кафе на улице Андрианова. В заведении он встретил знакомую девушку и решил заказать для неё цветы и музыку.

Однако из-за ошибки диджея, который перепутал композицию, возник конфликт. Ситуация ухудшилась, когда вмешался охранник кафе. Не сумев урегулировать спор мирным путём, он применил физическую силу и нанёс несколько ударов пострадавшему. Скорая помощь была вызвана на следующий день из дома. Подозреваемый — 20-летний омич, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По факту происшествия следователем отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.