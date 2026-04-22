В Воронеже два человека пострадали в ДТП «Киа Рио» с «КамАЗом» и «ВАЗ 2111»

Авария произошла в 10.00 на улице 9 Января. По предварительным данным дорожной полиции, 68-летний водитель «Киа Рио», следовавший со стороны улицы Героев Сибиряков в направлении улицы Антонова-Овсеенко, при движении не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным КамАЗом с полуприцепом. После этого легковушку по инерции выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в «ВАЗ 2111».