В Воронеже два человека пострадали в ДТП «Киа Рио» с «КамАЗом» и «ВАЗ 2111»

В Воронеже сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором 21 апреля пострадали два человека.
Авария произошла в 10.00 на улице 9 Января. По предварительным данным дорожной полиции, 68-летний водитель «Киа Рио», следовавший со стороны улицы Героев Сибиряков в направлении улицы Антонова-Овсеенко, при движении не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным КамАЗом с полуприцепом. После этого легковушку по инерции выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в «ВАЗ 2111».
В аварии пострадали 70-летняя пассажирка «Киа Рио», а также 39-летнего водитель «ВАЗ 2111», их доставили в больницу.
В Воронежской области за 21 апреля сотрудники ГАИ зарегистрировали 64 ДТП, в них пострадали семь человек и один погиб.