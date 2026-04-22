Более 31 тысячи нарушений закона выявила прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области подвела итоги работы за первый квартал 2026 года. За три месяца выявлено свыше 31 тыс. нарушений федерального законодательства. Усилия прокуроров были направлены на обеспечение единого правового пространства, защиту трудовых и жилищных прав граждан, в том числе несовершеннолетних, участников специальной военной операции и членов их семей, а также на соблюдение законов при реализации национальных проектов.