Более 31 тысячи нарушений закона выявила прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области подвела итоги работы за первый квартал 2026 года. За три месяца выявлено свыше 31 тыс. нарушений федерального законодательства. Усилия прокуроров были направлены на обеспечение единого правового пространства, защиту трудовых и жилищных прав граждан, в том числе несовершеннолетних, участников специальной военной операции и членов их семей, а также на соблюдение законов при реализации национальных проектов.
Для устранения нарушений внесено 6,2 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 4,2 тыс. должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 488 человек. Объявлено 1,4 тыс. предостережений о недопустимости нарушения закона. Инициировано возбуждение 33 уголовных дел.
По протестам прокуроров отменено и изменено 2 тыс. незаконных правовых актов, направлено в суды свыше 970 исковых заявлений. Приняты меры к устранению 370 нарушений, допущенных при реализации национальных проектов.
Особое внимание уделялось защите прав предпринимателей, соблюдению законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности дорожного движения. По этим направлениям выявлено и пресечено большинство нарушений.