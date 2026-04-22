Защита экс-замминистра обороны Попова обжаловала приговор

«Приговор обжалован. Будем просить об оправдании», — сказал юрист.
До этого, 10 апреля, 235-й гарнизонный военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии. Также его лишили звания генерала армии в отставке, государственных наград и орденов, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, ему назначили штраф в размере 85 млн рублей. У Попова также конфисковали 45,6 млн рублей в доход бюджета РФ.
О возбуждении уголовного дела в отношении Попова стало известно 29 августа 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с парком «Патриот». По данным антикоррупционной декларации за 2010−2019 годы, Попов владеет домом в 245 кв. м и участком площадью 24 сотки. Дом у генерала появился в 2017 году, а участок находится в его владении минимум с 2009 года.
Следствием установлено, что он действовал в кооперации с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, о задержании которых стало известно 5 августа. В ноябре также сообщили, что Попов хранил у себя дома раритетный пистолет «Маузер» и другое оружие без соответствующей лицензии.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов, Ахмедов и Шестеров вносили в документацию ложные сведения о якобы выполненных строительных работах в парке, в результате чего было похищено более 25 млн рублей. Мертвые души«, числившиеся рабочими в парке “Патриот”, занимались строительством двухэтажного дома, бани и гостевого домика на даче сына Попова, проводили отделочные работы и высаживали кустарники. Сам участок, согласно подложным документам, был прописан как часть парка.
Кроме того, Попов получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку на сумму более 45 млн рублей за свое покровительство. Во время обыска в жилище экс-замминистра нашли незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы.