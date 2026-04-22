МВД перекрыло канал ввоза марихуаны в Беларусь

Задержаны администратор магазина и его друг-фасовщик — жители Минской области 35 и 40 лет.
Мужчины создали интернет-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. На личном автомобиле они привозили в страну крупные партии наркотиков.
По данным ведомства, один из мужчин администрировал сайт и принимал заказы, а второй фасовал запрещенные вещества. Они оба также были курьерами и оставляли «товар» в тайниках-закладках.
«Обнаружено и изъято 400 граммов опасного наркотического средства марихуана», — сообщили в МВД.
Там отметили, что оба задержанных употребляют наркотики.
Возбуждено уголовное дело.