МВД перекрыло канал ввоза марихуаны в Беларусь

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Выявлен и перекрыт канал ввоза марихуаны в Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Источник: Sputnik.by

Задержаны администратор магазина и его друг-фасовщик — жители Минской области 35 и 40 лет.

Мужчины создали интернет-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. На личном автомобиле они привозили в страну крупные партии наркотиков.

По данным ведомства, один из мужчин администрировал сайт и принимал заказы, а второй фасовал запрещенные вещества. Они оба также были курьерами и оставляли «товар» в тайниках-закладках.

«Обнаружено и изъято 400 граммов опасного наркотического средства марихуана», — сообщили в МВД.

Там отметили, что оба задержанных употребляют наркотики.

Возбуждено уголовное дело.