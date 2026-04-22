Число пострадавших при обрушении подъезда дома в Сызрани увеличилось до 12

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в среду, 22 апреля, сообщил, что число пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Сызрани увеличилось до 12.
По его словам, под завалами, предположительно, остаются еще два человека. Федорищев уточнил в своем блоге в МАКС, что трое пострадавших были госпитализированы. Остальным оказана амбулаторная помощь, на месте также работают медицинские психологи.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Кроме того, по информации Baza, беспилотник повредил еще один жилой дом в Сызрани, на месте возник пожар. Обломки дрона упали во двор, повреждены припаркованные автомобили, в нескольких квартирах выбило окна.
Вооруженные силы Украины атаковали Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 3:00 по местному времени, их было слышно более десятка.