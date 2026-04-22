14-летний подросток на «Лексусе» устроил заезд по газонам в Мурино

На днях жителей Мурино возмутил «Лексус», который гонял по местным газонам. При этом кто сидел за рулем, оставалось загадкой. Однако лихачество неизвестного попало на просторы Интернета, что помогло полицейским установить личность водителя иномарки. Им оказался 14-летний подросток, который таким образом хотел впечатлить своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Во время мониторинга Сети выявили видео, на котором «Лексус» ездил по газонам у футбольного поля на Ручьевском проспекте. Едва не задев группу сверстников, автомобилист припарковался и пошел по своим делам, — рассказали в ведомстве.
Полицейские выяснили, что подросток гонял на «Лексусе» знакомого. Юного нарушителя доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу. Материалы по факту случившегося передали в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки его на профилактический учет. Более того, 33-летнюю мать молодого человека могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, но пока этот вопрос не решили. Тем временем иномарку изъяли и отправили на специализированную стоянку.