14-летний подросток на «Лексусе» устроил заезд по газонам в Мурино

Полицейские выяснили, что подросток гонял на «Лексусе» знакомого. Юного нарушителя доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу. Материалы по факту случившегося передали в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки его на профилактический учет. Более того, 33-летнюю мать молодого человека могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, но пока этот вопрос не решили. Тем временем иномарку изъяли и отправили на специализированную стоянку.