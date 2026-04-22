СК арестовал заместителя директора парка «Патриот» Минобороны

Заместителя генерального директора парка «Патриот» Минобороны России Виталия Мелимука задержали и арестовали по делу о взятке. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным следствия, в апреле 2026 года он получил 18 миллионов рублей от руководителя компании «Гермес» за общее покровительство и содействие при заключении и исполнении контрактов.
В СК уточнили, что ранее с этой компанией были заключены контракты на обслуживание объектов парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Кронштадте на сумму более 1,4 миллиарда рублей.
Мелимук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Как отмечается в МАКС СК РФ, следствие продолжает сбор доказательств и устанавливает других возможных участников дела.
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, которого подозревают в получении взяток на 50 миллионов рублей.