Замгендиректора парка «Патриот» задержан по подозрению в особо крупной взятке

В августе прошлого года бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии за хищение более 25 млн руб. при строительных работах в парке. Ему также назначили штраф в 300 тыс. руб. Среди сообщников Ахмедова указаны бывший замминистра обороны России Павел Попов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития ведомства Владимир Шестеров. Шестерова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Его лишили звания генерал-майора. Попову в апреле 2026 года дали 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 85 млн руб. Бывшего замминистра лишили воинского звания генерала армии в отставке и госнаград. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших (Минобороны и парк «Патриот») и взыскал с Попова 32,9 млн руб., у него также конфисковали в доход государства 45,6 млн руб.