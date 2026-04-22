СК арестовал замдиректора парка «Патриот» Мелимука по делу о взятке

В декабре 2025 года ООО «Гермес» получило контракты на обслуживание парка «Патриот» в Одинцовском г. о. и его филиала в Кронштадте на сумму свыше 1,4 млрд рублей.
В апреле 2026 года Мелимук получил взятку 18 млн рублей от гендиректора ООО «Гермес» за покровительство и помощь в заключении контрактов. Мелимук задержан, суд заключил его под стражу по ходатайству военного следователя. Проводятся следственные мероприятия для сбора доказательств и установления причастных к преступлению лиц.
Ранее KP.RU сообщил, что замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обвиняются в хищении 25 млн рублей. Уголовные дела направлены в суд.