СК арестовал замдиректора парка «Патриот» Мелимука по делу о взятке

Военные следователи СК России расследуют дело о взятке в особо крупном размере против замгендиректора ФГАУ «Центральный парк “Патриот” Минобороны России Виталия Мелимука. Заместитель гендиректора парка заключен под стражу, сообщили в ведомстве.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2025 года ООО «Гермес» получило контракты на обслуживание парка «Патриот» в Одинцовском г. о. и его филиала в Кронштадте на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

В апреле 2026 года Мелимук получил взятку 18 млн рублей от гендиректора ООО «Гермес» за покровительство и помощь в заключении контрактов. Мелимук задержан, суд заключил его под стражу по ходатайству военного следователя. Проводятся следственные мероприятия для сбора доказательств и установления причастных к преступлению лиц.

Ранее KP.RU сообщил, что замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обвиняются в хищении 25 млн рублей. Уголовные дела направлены в суд.

