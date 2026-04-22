Замглавы парка «Патриот» арестовали по делу о взятке на 18 миллионов рублей

Его арестовали и заключили под стражу.
«В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора ООО “Гермес” за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
Сейчас СК устанавливает других причастных к преступлению.
По данным следствия, в декабре 2025 года государственный заказчик заключил с компанией «Гермес» контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание сооружений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и филиала в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.
В середине апреля суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Павлу Попову, который отвечал за работу парка «Патриот». Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
Так, с 2021 по 2024 год он похитил более 25 миллионов рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Они оба признали вину.
Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Тем самым он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Кроме того, начиная с 2014-го фигурант получал от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятки за общее покровительство, их сумма составила более 45 миллионов рублей.