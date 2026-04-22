При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 12 человек, трое в больнице

Напомним, что сегодня, в ночь с 21 на 21 апреля, сообщалось об атаке беспилотников на Самарскую область, в результате которой пострадал жилой фонд в Сызрани. Один из дронов попал в многоквартирный дом. Удар привёл к частичному обрушению подъезда здания. МЧС России усилило группировку, задействованную в ликвидации последствий.