При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 12 человек, трое в больнице

Инцидент произошёл в одном из жилых домов Сызрани, где частично обрушился подъезд. По последним данным, число пострадавших достигло 12 человек. Трое из них были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения. Остальным помощь оказали на месте происшествия.
По информации властей, под завалами могут оставаться ещё два человека. Спасательные службы продолжают работу на месте. Ситуация находится под контролем региональных властей, к оказанию помощи привлечены также медицинские психологи.
Напомним, что сегодня, в ночь с 21 на 21 апреля, сообщалось об атаке беспилотников на Самарскую область, в результате которой пострадал жилой фонд в Сызрани. Один из дронов попал в многоквартирный дом. Удар привёл к частичному обрушению подъезда здания. МЧС России усилило группировку, задействованную в ликвидации последствий.
