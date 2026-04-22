Замглавы парка «Патриот» Виталий Мелимук задержан по делу о взятке

Ранее суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Напомним, что дело в отношении бывшего высокопоставленного военного чиновника рассматривалось в закрытом режиме с 2025 года. Попов был задержан в августе прошлого года по делу о коррупции. Следствие считает, что он причастен к мошенничеству в особо крупном размере — речь идёт о хищении около 30 миллионов рублей в период его работы в парке «Патриот».