На одной из турбаз Норильска сгорело нежилое строение

В Норильске локализован пожар в нежилом строении.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 апреля в Норильске на территории одной из частных туристических баз загорелось двухэтажное нежилое строение. Как сообщили в МЧС Красноярского края, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет. На тушении работали шесть единиц техники и 22 человека личного состава. Ликвидацию открытого горения зафиксировали в 11:38.

Сотрудники спасательного ведомства продолжают работать на месте случившегося. Причину пожара предстоит выяснить дознавателю.

Ранее мы писали, что на юге Красноярского края при тушении пала травы обнаружили тело мужчины.