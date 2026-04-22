На одной из турбаз Норильска сгорело нежилое строение

Утром 22 апреля в Норильске на территории одной из частных туристических баз загорелось двухэтажное нежилое строение. Как сообщили в МЧС Красноярского края, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет. На тушении работали шесть единиц техники и 22 человека личного состава. Ликвидацию открытого горения зафиксировали в 11:38.
Сотрудники спасательного ведомства продолжают работать на месте случившегося. Причину пожара предстоит выяснить дознавателю.
