Тела двух погибших обнаружены на месте частично обрушившегося дома в Сызрани

Тела двух погибших обнаружены на месте частично обрушившегося дома в Сызрани. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в МЧС.

— В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек. По предварительной информации, людей под завалами больше нет, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

22 апреля обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки украинских дронов. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок.

Позже в МЧС сообщили, что два человека, в том числе ребенок, могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани. Также была проведена эвакуация жильцов соседних подъездов.

Вячеслав Федорищев сообщил, что число пострадавших при обрушении подъезда увеличилось до 12. При этом трое пострадавших были госпитализированы.

