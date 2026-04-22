Тела двух погибших обнаружены на месте частично обрушившегося дома в Сызрани. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в МЧС.
— В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек. По предварительной информации, людей под завалами больше нет, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
22 апреля обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки украинских дронов. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок.
Позже в МЧС сообщили, что два человека, в том числе ребенок, могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани. Также была проведена эвакуация жильцов соседних подъездов.
Вячеслав Федорищев сообщил, что число пострадавших при обрушении подъезда увеличилось до 12. При этом трое пострадавших были госпитализированы.