Федорищев: второй дом пострадал при атаке БПЛА на Сызрань, угрозы обрушения нет

Еще один жилой дом пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Как отметил глава региона, второе жилое строение по страдало не так сильно — здесь угрозы обрушения конструкций специалисты не обнаружили.
Напомним, подъезд четырёхэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на среду 22 апреля.
Людям, которых вытащили из-под завалов, оказывают всю необходимую помощь. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.
Позже в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что при обрушении части жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.