Федорищев: второй дом пострадал при атаке БПЛА на Сызрань, угрозы обрушения нет

Два многоквартирных дома пострадали при атаке дронов ВСУ на Сызрань.

Источник: Комсомольская правда

Еще один жилой дом пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Как отметил глава региона, второе жилое строение по страдало не так сильно — здесь угрозы обрушения конструкций специалисты не обнаружили.

Напомним, подъезд четырёхэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на среду 22 апреля.

Людям, которых вытащили из-под завалов, оказывают всю необходимую помощь. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.

Позже в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что при обрушении части жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше