В Сызрани спасатели извлекли тела двух человек из-под завалов дома

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Сызрани тела двух человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ.

