Преследовал школьницу. В Прикамье ищут жертв серийного насильника

Следователи ищут пострадавших от действий сексуального насильника, сообщили корреспонденту сайта perm.aif.ru в СУ СКР по Пермскому краю. Правоохранители задержали 51-летнего ранее судимого мужчину, который промышлял на улицах города 12 лет назад. Подробнее о том, как удалось выйти на след преступника — в материале сайта perm.aif.ru.
Преследовал школьницу до дома.
Серия нападений на женщин и девушек произошла в столице Прикамья в 2014—2015 годах. Все обратившиеся в полицию пострадавшие оказались разного возраста, однако правоохранители отметила единый почерк преступника.
Первой жертвой стала пермячка в Мотовилихинском районе города. Неизвестный с ножом потребовал от девушки деньги, а после надругался над ней и скрылся.
Следующая пострадавшая — несовершеннолетняя из Индустриального района Перми. Мужчина преследовал школьницу на улице, а потом забежал за ней в квартиру и напал. Совершив в отношении девочки насилие (следователи квалифицируют случившееся как «иные действия сексуального характера»), обвиняемый скрылся.
Третьей потерпевшей стала женщина, пришедшая на кладбище.
«В июле 2015 года на территории Егошихинского кладбища в Свердловском районе Перми мужчина, высказывая угрозы убийством, надругался над женщиной и покинул место происшествия», — уточнили детали в следствии.
Скрывался больше 10 лет.
«В 1996 году обвиняемый был осужден в Пермской области за убийство. В 2003 году вновь приговорён к сроку в Мосгорсуде. На этот раз за убийство, совершённое на территории Москвы», — рассказали корреспонденту perm.aif.ru в следственном комитете.
Выйдя из тюрьмы обвиняемый старался не привлекать внимание правоохранителей, жил обычной жизнью, устроился на работу. Это и позволило ему столько лет скрываться от правосудия. Однако работа по расследованию изнасилований и нападений на женщин в Перми не прекращалась. В апреле 2026 года подозреваемого мужчину задержали.
«Анализ преступлений и проведённые экспертизы установили, что ко всем преступлениям причастен один и тот же человек. Уголовные дела были соединены в одно производство. Его объём превысил 100 томов. Мужчине предъявлено обвинение в совершении трёх преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также разбойном нападении с применением предмета, используемого в качестве оружия», — пояснили следователи.
Ищут других жертв.
По версии следствия, на счету предполагаемого насильника могут быть и другие преступления против половой свободы. Ведь далеко не все жертвы изнасилований готовы говорить о том, что с ними случилось — одни испытывают чувство стыда, другие боятся преступника.
Расследование по делу продолжается, назначено проведение судебно-генетической экспертизы. Если вы пострадали от противоправных действий мужчины с фото, обратитесь по телефонам: 8 (342) 296−28−25 или 8 (342) 249−54−55.