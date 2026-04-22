Солиста Мариинского театра Заряднова избили на Невском проспекте из-за развода

Солист Мариинского театра рассказал об избиении на глазах бывшей супруги и двух незнакомцев.

Источник: Комсомольская правда

Солист Мариинского театра Юрий Заряднов сообщил о нападении и угрозах, с которыми он столкнулся после развода. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург».

Артист заявил, что его пригласили в квартиру на Невском проспекте якобы для обсуждения имущественных вопросов с юристом, где на него было совершено нападение. По словам певца, в квартире находились его бывшая супруга и двое неизвестных мужчин.

«Меня посадили на стул и стали наносить удары по лицу так, чтобы не оставалось синяков. Затем начали требовать написать расписку о передаче имущества», — рассказал он.

Как уточнил артист, довести задуманное до конца нападавшие не смогли. Многочисленные звонки из театра вынудили нападавших отпустить его.

Как сообщал сайт KP.RU, после случившегося Заряднов вернулся к выступлению в Кронштадте, а по завершении концерта обратился в полицию. Сейчас он находится на гастролях в Петрозаводске.