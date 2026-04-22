Мужчину, планировавшего взрыв у объектов Минобороны, арестовали в Москве

В Москве арестовали россиянина, планировавшего устроить взрыв у объектов Министерства обороны по заданию украинских кураторов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в ФСБ РФ.
Задержанным оказался гражданин России 1981 года рождения, который, по данным следствия, планировал по заданию запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства у объектов Минобороны России.
Установлено, что он самостоятельно вышел на конфиденциальный контакт с боевиками и по их указанию прибыл в Москву для подготовки теракта с использованием СВУ. После выполнения задания ему якобы обещали выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, передает ТАСС.
В этот же день в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.