Мужчину, планировавшего взрыв у объектов Минобороны, арестовали в Москве

В Москве арестовали россиянина, планировавшего устроить взрыв у объектов Министерства обороны по заданию украинских кураторов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в ФСБ РФ.

Задержанным оказался гражданин России 1981 года рождения, который, по данным следствия, планировал по заданию запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства у объектов Минобороны России.

Установлено, что он самостоятельно вышел на конфиденциальный контакт с боевиками и по их указанию прибыл в Москву для подготовки теракта с использованием СВУ. После выполнения задания ему якобы обещали выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, передает ТАСС.

В этот же день в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
