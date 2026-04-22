Из-под завалов извлекли два тела — в Сызрани завершили поиски погибших

Спасатели обнаружили и извлекли тела двух погибших на месте частично обрушившегося дома в Сызрани Самарской области. По предварительным данным, людей под завалами больше нет.
ЧП произошло 22 апреля. В жилом четырехэтажном доме обрушился подъезд, повреждены два этажа. По информации региональных властей, разрушения связаны с атакой беспилотников.
На месте работали более 300 человек. Были задействованы подразделения МЧС, включая аэромобильную группировку и специалистов Волжского спасательного центра. Для фиксации поврежденных конструкций использовалась инженерная техника.
Поисково-спасательные работы сопровождались минутами тишины для проверки наличия людей под завалами. В настоящее время проводится обследование здания и разбор конструкций.
Число пострадавших достигло 12. Трое госпитализированы, остальным оказана помощь амбулаторно. Ранее из-под завалов спасли четырех человек, среди них ребенок.
Жильцов неповрежденных подъездов эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения.
Следственные органы выехали на место происшествия. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.
