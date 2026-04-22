Тела двух погибших обнаружили под завалами дома в Сызрани

В ходе спасательной операции в Сызрани под завалами дома были обнаружены тела двух погибших. По последним данным, под обломками больше не осталось людей. Об этом сообщили в МЧС.
Напомним, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии в ночь на среду, 22 апреля, в Сызрани частично обрушился подъезд четырёхэтажного жилого дома. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.
Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о том, что еще один жилой дом пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань. Как отметил глава региона, второе жилое строение пострадало не так сильно, и угрозы обрушения конструкций специалисты не обнаружили.