Тела двух погибших обнаружили под завалами дома в Сызрани

В МЧС сообщили о ходе спасательной операции в Сызрани.

Источник: Комсомольская правда

В ходе спасательной операции в Сызрани под завалами дома были обнаружены тела двух погибших. По последним данным, под обломками больше не осталось людей. Об этом сообщили в МЧС.

Напомним, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии в ночь на среду, 22 апреля, в Сызрани частично обрушился подъезд четырёхэтажного жилого дома. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.

Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о том, что еще один жилой дом пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань. Как отметил глава региона, второе жилое строение пострадало не так сильно, и угрозы обрушения конструкций специалисты не обнаружили.

