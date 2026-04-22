Трагедия в Сызрани: Найдены тела погибших при обрушении дома после удара БПЛА

Два человека погибли при частичном обрушении подъезда многоквартирного дома в Сызрани после падения БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС. Рании они числились пропавшими без вести, их тела извлечены.

«По предварительной информации, людей под завалами больше нет», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотники атаковали Самарскую область. Один из дронов попал в многоквартирный дом, частично разрушен подъезд. Известно о 12 пострадавших, троих из них госпитализировали. На месте работают спасатели, МЧС усилило их группировку.

