В районе Таганрога сбиты беспилотники утром 22 апреля

В ходе ночного дежурства средствами противовоздушной обороны было перехвачено и обезврежено 155 украинских БПЛА самолётного типа. Атаки отражены над территориями сразу нескольких субъектов РФ: Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и акватории Чёрного моря.