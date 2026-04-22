В районе Таганрога сбиты беспилотники утром 22 апреля

На данный момент сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не зафиксировано.

В районе Таганрога сбиты беспилотники. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что в утренние часы 22 апреля силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников ВСУ.

По данным главы региона, инциденты зафиксированы в районе Таганрога и Азовского района. На данный момент сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не зафиксировано — информация уточняется.

В ходе ночного дежурства средствами противовоздушной обороны было перехвачено и обезврежено 155 украинских БПЛА самолётного типа. Атаки отражены над территориями сразу нескольких субъектов РФ: Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и акватории Чёрного моря.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше