Директора красноярской строительной компании обвинили в мошенничестве

Красноярске директор строительной компании обвиняется в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске генерального директора строительной фирмы «ПромСтройИнвест» Армена Сукиасяна обвинили в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. По версии краевого Следственного комитета, в мае 2021 года Управление капитального строительства и фирма заключили контракт на строительство культурно-просветительского центра в селе Казачинское.

Позже подрядчик предоставил заказчику акты об исполнении обязательств, хотя работы были выполнены не в полном объеме. На основании этих документов строительной компании перечислили деньги.

Кроме того, в с января 2020 по август 2021 года Сукиасян, как считают в правоохранительных органах, изготовил поддельные платежные поручения о перечислении денег аффилированной компании. Так он вывел более 74,6 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Ачинске местного жителя заподозрили в хищении выплат у участников специальной военной операции.