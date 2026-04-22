Директора красноярской строительной компании обвинили в мошенничестве

В Красноярске генерального директора строительной фирмы «ПромСтройИнвест» Армена Сукиасяна обвинили в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. По версии краевого Следственного комитета, в мае 2021 года Управление капитального строительства и фирма заключили контракт на строительство культурно-просветительского центра в селе Казачинское.
Позже подрядчик предоставил заказчику акты об исполнении обязательств, хотя работы были выполнены не в полном объеме. На основании этих документов строительной компании перечислили деньги.
Кроме того, в с января 2020 по август 2021 года Сукиасян, как считают в правоохранительных органах, изготовил поддельные платежные поручения о перечислении денег аффилированной компании. Так он вывел более 74,6 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
