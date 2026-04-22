ФСБ предотвратила теракт — задержан мужчина, готовивший взрыв у объектов МО РФ

В Москве задержан 45-летний гражданин России, подозреваемый в подготовке теракта у объектов Министерства обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина планировал подрыв самодельного взрывного устройства в интересах запрещенных украинских террористических организаций.
Установлено, что он самостоятельно вышел на контакт с их представителями и прибыл в Москву для выполнения задания. После совершения атаки ему обещали выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
При задержании у него изъяли смартфон, использовавшийся для связи с куратором.
Сообщается, что фигурант дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Иные детали не раскрываются.
