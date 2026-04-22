Эксперт Токмакова назвала моду на походы причиной гибели туристов в горах

В апреле в России случились две громких трагедии с гибелью туристов в горах. Группа из 15 человек отправилась к вершине к Мунку-Сардык в Бурятии, трое погибли. А в начале месяца в Камчатке группа походников поссорилась. Одни продолжили путь в непогоду, другие, включая руководителя восхождения, вернулись домой. Двое участников рискованного путешествия погибли. Ситуацию с ростом числа ЧП оценила внештатный спасатель МЧС и руководитель школы гидов Кристина Токмакова.
Согласно статистике МЧС, большинство происшествий случается с незарегистрированными группами. Так, в 2024 году в официальных походах выжили все участники, в то время как в «диких» погибли шесть человек. В 2025 году, по данным МЧС, наметилась тенденция к снижению числа официально оформленных туристов.
По мнению Кристины Токмаковой, участившиеся сообщения об инцидентах связаны с тем, что теперь маршруты стали чаще регистрировать, и случаи попадают в сводки. Проблемой остается и неподготовленность людей.
«Вторая причина — активный отдых стал очень популярен. Если раньше в горы ходили люди, которые были увлечены природой и знакомы с базовыми правилами выживания, то сейчас на фоне трендов и моды на блоггеров-путешественников портрет туриста изменился. Туда идут все. Сейчас в горах очень много людей, которые не готовы к реальным условиям похода, не обладают достаточной физической подготовкой, не владеют нужными для того или иного маршрута практическими навыками, а так же не умеют правильно действовать в критических и экстремальных ситуациях. Многие считают: если у меня есть деньги, то я могу позволить себе все, в том числе поход, к которому не готов», — поясняет эксперт.
