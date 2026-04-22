«РИА Новости»: шпионившего на ВСУ волгоградца задержали в Севастополе

— Житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя, — приводят комментарий ФСБ России журналисты «РИА Новости».
Отметим, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
