Сотрудники ФСБ предотвратили взрыв у объектов Минобороны в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны в Москве. Как в среду сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержан гражданин России, который действовал в интересах украинских террористических организаций и должен был подорвать самодельное взрывное устройство.
Задержанный россиянин после совершения теракта намеревался уехать на Украину и принимать участие в боях на стороне противника, сообщили в ведомстве. Мужчина сам вышел на связь с украинскими боевиками и прибыл в столицу из другого региона по их заданию. При задержании у него изъяли телефон, через который он общался с куратором.
Ранее KP.RU также сообщал, что в Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность агента украинской разведки. Злоумышленник собирал и передавал кураторам данные о местах дислокации российских воинских частей.