Сотрудники ФСБ предотвратили взрыв у объектов Минобороны в Москве

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в интересах украинских террористических организаций.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны в Москве. Как в среду сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержан гражданин России, который действовал в интересах украинских террористических организаций и должен был подорвать самодельное взрывное устройство.

Задержанный россиянин после совершения теракта намеревался уехать на Украину и принимать участие в боях на стороне противника, сообщили в ведомстве. Мужчина сам вышел на связь с украинскими боевиками и прибыл в столицу из другого региона по их заданию. При задержании у него изъяли телефон, через который он общался с куратором.

Ранее KP.RU также сообщал, что в Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность агента украинской разведки. Злоумышленник собирал и передавал кураторам данные о местах дислокации российских воинских частей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше