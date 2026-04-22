В Омске возбуждено дело после гибели ребёнка при пожаре

Его пожилой родственник оказался в реанимации. Следователи выясняют причину возгорания.

Источник: СУ СК РФ по Омской области

В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате пожара. По информации СК РФ по Омской области, трагедия произошла 21 апреля в квартире жилого дома на 4-й Любинской улице в Омске.

Во время возгорания в квартире находились малолетний ребёнок и его пожилой родственник. В результате пожара ребёнок погиб, а его родственник был доставлен в реанимацию.

Причину возгорания устанавливает пожарно-техническая экспертиза. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и продолжают следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.