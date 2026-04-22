Иностранцы-курьеры телефонных мошенников задержаны в Минске

Отмечается, что оба задержанных — учащиеся иностранного юридического колледжа. Они понимали, что помогают похищать накопления обманутых белорусов.
Как было установлено, молодые люди приехали в Минск около недели назад. Они за это время выполнили пять заданий, забирая деньги из тайников. Жертвам фигурантов — от 19 до 77 лет. Все пострадавшие думали, что декларируют свои сбережения.
«Одна минчанка оставила в закладке наличные, полученные в наследство, а жительница Любани привезла в столицу наличные и четыре золотых слитка», — рассказали в милиции.
Часть похищенного фигуранты уже успели оставить посреднику в условленном месте.
Во время задержания при них силовики нашли около 13 тысяч долларов и золотые слитки.
«Имущество будет возвращено владельцам», — особо отметили в МВД.
По данным ведомства, в целях конспирации злоумышленники каждый день меняли место ночлега и выходили на задания без мобильных. На случай задержания у них были инструкции от кураторов, которые обещали заплатить крупную сумму, однако после выполнения заданий перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются также другие участники преступной схемы.
В МВД напомнили, что курьеры телефонных аферистов, как и организаторы, несут уголовную ответственность. За мошенничество, совершенное организованной группой или же в особо крупном размере, возможно лишение свободы до 12 лет.