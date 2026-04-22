Петербурженку с тройным гражданством судят за помощь 434 иностранкам

Женщина организовала подпольное агентство и нелегально поставляла из Юго-Восточной Азии в Россию нянь и сиделок.

В Санкт-Петербурге местную жительницу с тройным гражданством отдали под суд за нелегальную помощь 434 иностранкам в легализации в России. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 46-летняя женщина создала подпольное агентство по привлечению сиделок и нянь в Россию. Гостьи получали приглашения на въезд на основании фиктивных трудовых договоров о якобы занятии преподавательской деятельностью. На самом деле они работали в семьях в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего дама легализовала 434 мигрантки. За это они получила в целом более 112 млн рублей.

По данным Ирины Волк, уголовное дело рассмотрит Смольнинский суд Петербурга. Обвиняемая находится на свободе под запретом определённых действий. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Материалы расследования были направлены в миграционную службу. Там уже решили вопрос о выдворении иностранок за нарушение миграционного законодательства.

