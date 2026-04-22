Казахстан на полгода запретил ввоз куриных яиц в страну

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Минсельхоз Казахстана опубликовал приказ о введении запрета на ввоз свежих куриных яиц на территорию республики.

Он будет действовать до 21 октября 2026 года.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита яиц через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК», — говорится в документе.

В декабре 2025 года Казахстан на месяц продлевал запрет на ввоз куриных яиц, введенный еще в апреле. Введенные меры объяснил поддержкой отечественных производителей.