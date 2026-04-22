Гид Токмакова: оплата тура не гарантирует подъем на вершину «любым путем»

Внештатный спасатель МЧС и руководитель школы гидов Кристина Токмакова рассказала krsk.aif.ru об изменившемся портрете коммерческого туриста, планирующего восхождение. По словам эксперта, многие туристы ошибочно считают, что внесенная за поход оплата обязывает инструктора довести их до вершины при любых обстоятельствах.
«Портрет туриста изменился. Люди, отправляющиеся в горы за деньги, считают, что гид во что бы то ни стало должен поднять их на вершину. Это огромная ошибка. Организаторы восхождений должны донести до участников, что в случае возникновения угрозы безопасности, здоровью и жизни, гид вправе изменить ход восхождения, тем самым не гарантировать подъем на вершину “любым путем”. Это же должно быть прописано в договоре», — пояснила специалист.
На практике инструкторы порой сталкиваются с агрессией и психологическим давлением со стороны клиентов.
«Гид не имеет права рисковать жизнью и здоровьем участников. На маршруте именно он отвечает за безопасность и принимает решения в критических ситуациях. Здесь все зависит от человека, от лидерских качеств. Бывают случаи, когда участник более агрессивный, начинает давить, запугивать. Инструктору очень важно иметь психологическую устойчивость, уметь переубедить человека в конфликтных ситуациях», — добавила Кристина Токмакова.
Эксперт также отметила, что в случае чрезвычайного происшествия юридическую ответственность в первую очередь несет туроператор или организатор похода, а уже затем — непосредственно гид.
Напомним, ранее в Бурятии при восхождении на пик Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска. Оставшиеся 12 человек спустились самостоятельно, медицинская помощь им не потребовалась.