Велосипедисту предъявили обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС

Следователи предъявили обвинение водителю электровелосипеда, который пытался подкупить сотрудника ДПС на севере Москвы. Мужчина предложил инспектору 10 тысяч рублей. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— С фигурантом проведены следственные действия. Ему предъявлено обвинение, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый не имел водительских прав на управление электровелосипедом. В связи с этим он хотел избежать административной ответственности и попробовал дать взятку инспектору. Силовик не взял деньги, после чего мужчину задержали. В ходе допроса он полностью признал вину. По решению суда его отправили в СИЗО.

Ранее другой мужчина попытался подкупить сотрудника ДПС на юго-востоке Москвы. Злоумышленник предложил инспектору 50 тысяч рублей за несоставление административного протокола. Впоследствии подозреваемого задержали. В скором времени уголовное дело в его отношении рассмотрит суд.