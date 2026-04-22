30 баранов и три жеребца погибли в огне: приятели из мести подожгли сарай

Черемховский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который организовал поджог хозяйственной постройки в поселке Молочное. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокурате региона, за решетку он отправится на три с половиной года.
Случилось в мае 2025 года. Осужденный выпил и вспомнил словесную перепалку со знакомым. Обида оказалась настолько сильной, что мужчина решил отомстить. Он уговорил 22-летнего приятеля из Свирска помочь ему, купил на заправке бензин и отвез исполнителя к нужному адресу на улице Рабочей.
— Подельник облил бревна сарая горючей жидкостью, чиркнул зажигалкой и скрылся вместе с организатором на автомобиле «Рено Сандера». В пламени погибли три жеребца и тридцать баранов. Общий ущерб хозяйка оценила в сумму больше 1,7 миллиона рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Полицейские быстро вышли на след поджигателей. Выяснилось, что организатор уже имел судимость за поджог чужой машины. Свою вину в этот раз он полностью признал. Суд назначил 3,5 года в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан полностью возместить потерпевшей причиненный ущерб. Дело непосредственного исполнителя поджога рассматривается отдельно.