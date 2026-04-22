ФСБ раскрыла детали — мужчина хотел перейти на сторону Украины

Гражданин России, задержанный в Москве за подготовку теракта, признался, что планировал перейти на сторону Украины и действовал по указанию куратора. Его показания опубликованы на видео.
По словам фигуранта, он самостоятельно установил контакт через интернет и сообщил о готовности к сотрудничеству. После этого он прибыл в Москву и заселился в гостиницу.
Он получил задание обследовать несколько объектов по указанным координатам. После этого ему должны были передать данные для поиска самодельного взрывного устройства.
Место закладки он должен был определить самостоятельно. Подрыв планировалось осуществить дистанционно.
Реализовать план мужчина не успел — его задержали сотрудники ФСБ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ.
