Безработный дроп из Сертолово обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей

Вечером 15 апреля в полицию Петербурга обратилась 89-летняя женщина, проживающая на улице Лени Голикова. Она заявила, что стала жертвой мошенников, но поняла это не сразу. Пенсионерка пояснила, что ей позвонили неизвестные, после чего ее развели по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Голос на том конце провода убедил пенсионерку, что ее дочь якобы попала в аварию, а чтобы ее не привлекли к ответственности, нужно заплатить крупную сумму денег. Спустя несколько дней подозреваемого в афере задержали, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.