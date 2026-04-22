В пермском селе подтопило более 50 домовладений

В поселке Ласьва Пермского края объявлен режим повышенной готовности из-за подтопления 54 земельных участка. Об этом сообщает администрация Краснокамского округа.

Источник: "Российская газета"

Чиновники организовали пункт временной эвакуации в местной библиотеке, но жители отказываются покидать свои дома. Для них организован подвоз воды и продуктов.

Сотрудники МЧС, специалисты управления гражданской защиты и спасатели регулярно проводят обход дворов, уточняя ситуацию. Дважды в сутки проводятся замеры уровня воды в реке.

Дорога в Ласьву еще не затоплена, и пока действует автобусное сообщение. Специалисты обследуют русло реки Ласьвы, выискивая причину резкого подъема воды. Местные власти просят жителей не паниковать, в случае необходимости обращаться за помощью.