В пермском селе подтопило более 50 домовладений

В поселке Ласьва Пермского края объявлен режим повышенной готовности из-за подтопления 54 земельных участка. Об этом сообщает администрация Краснокамского округа.
Чиновники организовали пункт временной эвакуации в местной библиотеке, но жители отказываются покидать свои дома. Для них организован подвоз воды и продуктов.
Сотрудники МЧС, специалисты управления гражданской защиты и спасатели регулярно проводят обход дворов, уточняя ситуацию. Дважды в сутки проводятся замеры уровня воды в реке.
Дорога в Ласьву еще не затоплена, и пока действует автобусное сообщение. Специалисты обследуют русло реки Ласьвы, выискивая причину резкого подъема воды. Местные власти просят жителей не паниковать, в случае необходимости обращаться за помощью.