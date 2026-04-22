Под Воронежем погиб водитель «Тойоты», врезавшийся в попавший ранее в ДТП грузовик

В Аннинском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 21 апреля.
Авария случилась примерно в 3.13 на 345-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов» при оформлении другого ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля «Тойота» врезался в стоящий грузовик «Шакман».
В результате аварии, водитель «Тойоты» от полученных травм скончался до приезда «скорой», 50-летний пассажир попал в больницу с травмами.