ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт у объектов Минобороны в Москве

ФСБ предотвратила теракт у зданий Минобороны в Москве, задержав завербованного украинскими спецслужбами россиянина. Мужчина специально приехал в столицу для закладки самодельной бомбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в столице. Задержан россиянин, планировавший устроить взрыв возле объектов Министерства обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным ЦОС, задержанным оказался россиянин 1981 года рождения, инициативно вышедший на связь с представителями запрещенных в России украинских террористических организаций. Он специально приехал в Москву по заданию кураторов, чтобы устроить взрыв возле зданий Минобороны с помощью самодельного взрывного устройства.

Оперативники задержали подозреваемого на этапе подготовки к теракту, и в его отношении возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. При обыске у мужчины изъяли смартфон, через который он поддерживал постоянную связь с украинскими кураторами.