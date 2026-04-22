В Уфе завели дело из-за ремонта памятника без разрешения Башкультнаследия

В музее музыки имени Шаляпина демонтировали часть стены и фасада без проекта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе возбудили уголовное дело по факту ремонта объекта культурного наследия без разрешения Башкультнаследия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Кировского района выяснила, что с сентября 2023 года по июль 2024 года Национальный музей республики заключил с ООО «Бишбаш» четыре договора на капитальный ремонт здания музея музыки имени Федора Шаляпина. Общая сумма контрактов превысила 9,6 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, подрядчик не получил разрешения на работы и выполнял их без проекта. У компании, которая демонтировала часть стены и фасада и пристроила к зданию новую конструкцию, не оказалось лицензии на сохранение памятников культуры.