В Хабаровском крае мигранту грозит срок за попытку выкупить друга-нелегала

В Хабаровском крае иностранец пытался выкупить у полицейских своего друга-нелегала за 100 тысяч рублей. Теперь ему грозит внушительный штраф и до восьми лет лишения свободы.
Как сообщили в прокуратуре региона, 24-летний иностранец вместе с другом был остановлен в районе Лазо возле изолятора временного содержания. При проверке документов выяснилось, что его приятель не имеет права находиться в стране — разрешение на пребывание уже просрочено.
Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола, друг последовал за ним, уговаривая отпустить товарища. Свою просьбу он решил подкрепить материально, сунув в руки инспектору 100 тысяч рублей. За попытку дать взятку иностранец был задержан. Его обвиняют по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.
Злоумышленник признал свою вину в полном объеме. Максимальное наказание, ожидающее гражданина, — до восьми лет колонии и штраф в тридцатикратном размере взятки.
Приятель, которого пытался выкупить иностранец, уже выдворен за пределы Российской Федерации.