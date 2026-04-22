Самарская таможня пресекла валютные махинации на 22 млн рублей

Житель Ульяновска вывел за границу более 22 млн рублей по фиктивным контрактам.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина из Ульяновской области, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с китайскими компаниями и перевел на их счета юанями более 22,5 млн рублей. Об этом сообщает Самарская таможня.

«Мужчина с целью скрыть свое преступление подал в кредитную организацию подложные контракты и документы, содержащие ложную информацию об основаниях, целях и назначении перевода от имени директора местной фирмы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На лже-предпринимателя завели уголовное дело по статье за совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на счета нерезидентов с представлением недостоверных сведений. Расследование продолжается.