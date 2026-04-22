Пермячка придумала ребёнка ради материнского капитала

Сотрудник ЗАГС внёс запись, а «молодая мама» получила сертификат на более 483 тысяч рублей.

Жительница микрорайона Закамск обманула ЗАГС, чтобы получить материнский капитал, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Весной 2021 года женщина подала в Кировский отдел ЗАГС заявление о рождении дочери вне медучреждения. В подтверждение она приложила заявление знакомой, якобы присутствовавшей при родах. На этом основании сотрудник ЗАГС внёс запись, а «молодая мама» получила сертификат на материнский капитал — более 483 тысяч рублей. Деньги она обналичила и потратила на свои нужды.

Позже выяснилось, что ребёнка женщина не рожала. Фиктивность подтвердили материалы уголовного дела в Свердловском районном суде. Пермячку признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере в составе группы.

Суд аннулировал запись о рождении на основании поданных ложных сведений. Решение пока не вступило в законную силу.